"Вбивати своїх, щоб зупини цю навалу, сенсу немає": експерт – про масштабний наступ росіян з Луганської області

Військовий експерт прокоментував масштабний наступ росіян з Луганської області.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua Михайла Притули.

"Скажімо так, невеликі прориви там обов'язково будуть, тому що росіяни накидують туди піхоту. Якщо йде стотисячна армія треба мати певну потужність. Витрачати свої сили, вбивати своїх солдат, щоб зупини цю навалу, сенсу немає. Треба їх пропустити, зробити їм "мішок", потім знищувати там", - зазначив експерт.

Експерт також пояснив, що українська армія маневрує, а командування береже живу силу.

"А росіяни за будь-яку ціну в живій силі захоплюють там одне село, в якому ніхто не живе, наприклад. Тобто логіка дій абсолютно різна: наші бережуть своїх солдат, а росіяни намагаються захопити якесь село і звітувати про це, як велике досягнення. Це не є велике досягнення і такий прорив означає лише те, що вони там поклали кілька тисяч солдат", - додав він.

Водночас, він зауважив, що це не є катастрофою, а, скоріше, навпаки.

"Краще запустити їх, знищити живу силу, потім коли вони закінчаться - вони самі зроблять жест "доброї волі", втечуть. Для Шойгу це абсолютно необхідна ситуація, щоб хоча б якоюсь перемогою затьмарити програш в Бахмуті, який не за горами", - заявив експерт.

Тим часом у Повітряних силах закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, існує високий ризик повторної масованої атаки.

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