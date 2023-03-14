Вбивають і знущаються: одна з країн визнала "Вагнер" терористичною організацією

Незаконне збройне формування, яке комплектується найманцями та засудженими злочинцями, "Вагнер" бере активну участь у бойових діях в Україні.

Сейм Литви одноголосною схвалив постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією - найманці Пригожина, як наголошується, становить загрозу національній та громадській безпеці. Документ також закликає інші країни наслідувати приклад Литви.

Про це повідомляють BNS, Lrt.lt.

Як зазначається в документі, найманці "Вагнера" від початку російського вторгнення в Україну скоюють "систематичні серйозні агресивні злочини — вбивства та тортури мирних жителів України, бомбардування будинків та інших цивільних об'єктів — що рівносильне тероризму.

"Вагнер, приватна військова компанія, заснована Євгеном Пригожиним, бізнесменом, близьким до президента Росії Володимира Путіна і під санкціями ЄС і США..., є тіньовим інструментом влади Росії", - сказано в резолюції.

У рішенні також зазначається, що "Вагнер" безкоштовно отримує від уряду Росії військову техніку, у тому числі ракетні комплекси "Град", танки та бронетехніку, і проходить навчання у Службі військової розвідки (ГРУ) Росії.

Крім того, найманці компанії допомагали Росії окупувати та анексувати Крим у 2014 році, брали участь у бойових діях на сході України у 2015 році, займаються злочинною діяльністю у ЦАР, Судані та Малі. А зараз найманці "Вагнера" намагаються захопити українське місто Бахмут.

У резолюції також наголошується на необхідності ухвалення Литвою Закону про запобігання тероризму, в якому будуть встановлені конкретні критерії для складання списку терористичних організацій та передбачені санкції щодо осіб, причетних до їх діяльності.

До слова, у травні Сейм Литви також визнав дії Росії в Україні геноцидом, а Росію державою-спонсоркою тероризму.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман каже, що завдяки успішним діям українських захисників в районі Бахмута вже зараз можна вважати, що ПВК "Вагнер" не є потужним угрупуванням. За його даними, раніше чисельність "вагнерівців" могла сягати 45 тисяч, але зараз їх залишилося близько 7 тисяч.

Як заявляють в ISW, конфлікт між Міноборони Росії та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг свого апогею на тлі Бахмутської битви. Російське керівництво планує скинути провину за провали "мобіків" на війні в Україні на Пригожина і його "вагнерівців".

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