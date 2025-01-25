Вбивають власних громадян: на Курщині окупанти за добу скинули 14 КАБів

Росіяни не жалкують навіть власних громадян.
У Курській області російські військові завдали 14 ударів керованими авіабомбами по селищу Козача Локня.
Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський у Facebook.
За його словами, цей обстріл є черговим проявом “рашизму”, коли російська армія “звільняє” території, завдаючи шкоди своїм громадянам. В результаті ударів постраждала літня жінка, коли одна з бомб вибухнула прямо серед її подвір'я.
"До речі, це вже з нею не вперше — раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що він після прильоту не завалився їй на голову!", — зазначив Дмитрашківський.
Він також підкреслив, що подібні дії є воєнним злочином.
"Таке враження, що путін поставив своїй армії завдання “звільнити” територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості", – розповів пресофіцер.
Дмитрашківський додав, що інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян він не може.
Нагадаємо, на Курщині, незважаючи на чисельну перевагу російських військ, Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні операції.
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