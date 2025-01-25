Вбивають власних громадян: на Курщині окупанти за добу скинули 14 КАБів

У Курській області російські військові завдали 14 ударів керованими авіабомбами по селищу Козача Локня.

Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський у Facebook.

За його словами, цей обстріл є черговим проявом “рашизму”, коли російська армія “звільняє” території, завдаючи шкоди своїм громадянам. В результаті ударів постраждала літня жінка, коли одна з бомб вибухнула прямо серед її подвір'я.

Постраждала бабуся внаслідок обстрілу у Курській області. Фото: Олекса Світлійший/Facebook

"До речі, це вже з нею не вперше — раніше росіяни знищили КАБом її будинок. Тепер жінка живе в чужому будинку, оскільки її літня кухня в якій вона мешкала, тепер схожа на друшляк. От чесно, я здивований, що він після прильоту не завалився їй на голову!", — зазначив Дмитрашківський.

Він також підкреслив, що подібні дії є воєнним злочином.

"Таке враження, що путін поставив своїй армії завдання “звільнити” територію з фундаментами, а не населені пункти і людей. Прибрати усіх свідків власних злочинів, ганьби та байдужості", – розповів пресофіцер.

Дмитрашківський додав, що інакше пояснити настільки жорстоке ставлення до власних громадян він не може.

Наслідки обстрілу росіянами Курської області. Фото: Олекса Світлійший/Facebook

Нагадаємо, на Курщині, незважаючи на чисельну перевагу російських військ, Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні операції.

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