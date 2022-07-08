Вбивчий приліт ракети в Краматорську: журналісти зафіксували перші хвилини жаху і крові

Журналісти ТСН прибули одними з перших на місце вибуху, адже саме були неподалік. Палають авто, вулицею нипають скривавлені люди, плач жінки, яка кілька хвилин тому втратила чоловіка. Вона набирає номер і кричить в трубку: «Тата більше немає».

Від потужного вибуху шибки з рамами повилітали в усьому кварталі, ракета понівечила квартири одразу в кількох будинках. Легко поранені намагаються самі дістатися до «швидкої», інших - ведуть під руки.

Одна із жінок сама йти не може – глибокі рани на нозі та животі, тепер усі сподівання на місцевих хірургів.

Краматорськ російські війська обстрілюють не вперше, але саме ця ракета прилітає серед білого дня і прямісінько в центр міста. Вона б’є по житлових будинках. Навіть місцеві хлопчаки не добирають слів для росіян. «Ми думаємо про Росію, як би це їм таке! Показать скільки загинуло, поранених. Аби перевернути колесо і їм це зробити, тварюки», - кажуть діти.

Пожежники швидко заливають водою автомобілі, слідчі починають витягувати з вирви уламки ракети, поранених забирають лікарі, а у загиблого чоловіка несподівано починає дзвонити телефон.

Водночас рятувальники розбирають завали розбомблених напередодні будинків приватного сектору в Торецьку, на Донеччині.

Із-під руїн одного з них пошуковці дістали тіла трьох жінок. Це покоління родини Новицьких: бабуся, її дочка та онука. Дівчина нещодавно закінчила 11-й клас школи-ліцею в і планувала здобувати вищу освіту.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вкотре закликає людей евакуюватися до безпечних регіонів України.

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