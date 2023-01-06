"Вбивці втомилися": міноборони Литви не вірить у запропоноване Путіним "різдвяне перемир’я"

Російський диктатор Володимир Путін наказав оголосити перемир'я на Різдво, щоб перепочити.

Очільник міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Росія хоче "різдвяного перемир'я", щоб пізніше продовжувати вбивати українців з новими силами.

Про це він написав у Twitter.

"Путін наказує Шойгу оголосити різдвяне перемир'я, інакше вбивці втомилися і хочуть відпочити день. Вони хочуть різдвяного перемир'я, щоб продовжувати вбивати українців з новими силами", – написав Анушаускас.

Раніше у пресслужбі Кремля заявили, що у зв'язку із закликом глави РПЦ патріарха Кирила Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

На заяву Москви відреагував радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що РПЦ не є авторитетом світового православ'я, а на початку повномасштабного вторгнення Московський патріархат закликав до геноциду українців.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що Путін оголошенням "різдвяного перемиря" хоче зашкодити репутації України й перехопити ініціативу на полі бою. Аналітики ISW зауважили, що українські та західні офіційні особи, зокрема президент США Джо Байден, підкреслили лицемірність заяви Путіна і наголосили, що росіяни завдавали удари по українській інфраструктурі 25 грудня, коли багато православних українців святкують Різдво Христове.

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