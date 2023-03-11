"Вбивця" крейсера "Москва" та інші: Наєв назвав ефективну на фронті зброю українського виробництва

Зокрема, йдеться про комплекс "Нептун", яким був затоплений російський крейсер "Москва".

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, яка українська зброя показала себе ефективно на фронті за період повномасштабної війни.

Про це Наєв розповів у інтерв'ю виданню "АрміяInform".

Він зауважив, що застосування високоточної зброї неможливе без наявності ефективних засобів розвідки. На сьогодні ефективно на фронті себе показали безпілотники, здатні передавати інформацію в реальному часі та корегувати вогонь засобів ураження. Деякі з них самі можуть бути засобами ураження.

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"Ефективно себе показала високоточна зброя вітчизняного виробництва. Передусім — це протитанковий ракетний комплекс типу "Стугна" з дальністю ураження до 5 км, тактичний ракетний комплекс "Вільха" з дальністю дії по наземних цілях до 100 км, протикорабельний комплекс "Нептун" з дальністю ураження надводних цілей до 300 км", – розповів генерал-лейтенант.

Він також нагадав, що до України було налагоджене постачання іноземних зразків озброєння, як-от Javelin, артсистеми Cаesar, М777, Кrab, PzH 2000 тощо, а також РСЗВ HIMARS, MLRS-270 з дальністю дії до 80 км.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Україна стала першою державою світу, яка застосувала морські дрони.

Зауважимо, на початку січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про серійне виробництво української САУ "Богдана", яка "допоможе західним танкам на фронті".

Резніков також інформував, що українські "Нептун", "Вільха", "Стугна", "Корсар" фантастично воюють на фронті, не гірше за Javelin чи NLAW.

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