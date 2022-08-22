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"Вбивця": у Санкт-Петербурзі невідомі розмалювали банер з портретом російського військового

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"Вбивця": у Санкт-Петербурзі невідомі розмалювали банер з портретом російського військового

На банері розміщено потрет підполковника на ім'я Султан Хашегульгов.

У російському Санкт-Петербурзі на банері з військовим з'явився напис "вбивця".

Про це повідомили місцеві пабліки у соцмережах.

Зазначається, що на вулиці Повстання невідомі розмалювали рекламний щит, який прославляє "героя" Росії, який, імовірно, брав участь у війні проти України.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося, що на території РФ є партизани, які мають антипутінські настрої. 

Крім того, на території країни-окупантки з'явились люди, які називають себе учасниками "бойової організації анархо-комуністів". Саме вони взяли на себе відповідальність за диверсії на залізницях поруч із військовими частинами РФ, зокрема у Бєлгороді, коли несподівано зійшов із рейок товарний потяг. Також вони причетні до підпалів комісаріатів, веж мобільного зв'язку та автомобілів провладних активістів, які підтримують так звану "спецоперацію".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2253
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