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"Вбивцю маріупольців встановлено": стало відомо, хто віддав наказ про бомбардування драмтеатру

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Вбивцю маріупольців встановлено": стало відомо, хто віддав наказ про бомбардування драмтеатру

Фото: Маріупольська міська рада

Мер міста розповів, хто віддавав накази про бомбардування драмтеатру.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав ім'я того, хто віддавав накази про бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Як з'ясувалося ним став полковник Сергій Антрощенко.

Про це Андрющенко повідомив у Telrgram.

За його словами, "вбивця маріупольців" народився в місті Овруч Житомирської області.

"Вбивцю Маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні", - написав він.

Стало відомо, літаки, що бомбардували Маріуполь, злітали з аердрому Приморсько-Ахтарськ.

Як інформує волонтерська спільнота Inform Napalm, Сергій Атрощенко - командир в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ, авіаполк якого дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю на березі Азовського моря.

"До слова, народився в м. Овруч, Житомирської області, України. Потім жив у російському м.Липецьк", - пишуть волонтери.

Відомо, що наразі він живе в елітній квартирі в Приморсько-Ахтарськ, яка розташована за 350 метрів від набережньої.

Нагадаємо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якому від війни ховалися сотні людей.

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Дата публікації
Перегляди
4287
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