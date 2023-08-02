“Вбивства, зґвалтування, тортури”: останні висновки експертів щодо злочинів росіян у херсонських катівнях

Українська влада розглядає понад 97 000 повідомлень про воєнні злочини і висунула звинувачення проти 220 підозрюваних у національних судах.

Велика кількість ув'язнених, які утримувалися в імпровізованих таборах на окупованому Росією півдні України, піддавалися тортурам і сексуальному насильству, заявила 2 серпня група міжнародних експертів, підсумовуючи свої останні висновки.

Про це інформує Reuters.

Мобільна група правосуддя, створена міжнародною гуманітарною юридичною компанією Global Rights Compliance, співпрацює з українськими прокурорами з розслідування воєнних злочинів у Херсонській області, яка була звільнена у листопаді після більш ніж восьми місяців перебування під контролем Росії.

Стілець у коридорі будівлі, яку, за свідченнями українських цивільних, російські війська використовували як центр тортур у Херсоні, 8 грудня 2022 року / Associated Press

Українська влада розглядає понад 97 000 повідомлень про воєнні злочини і висунула звинувачення проти 220 підозрюваних у національних судах. Високопоставлених злочинців можуть судити в Міжнародному кримінальному суді (МКС) в Гаазі, який вже звернувся з проханням про арешт президента Росії Володимира Путіна.

Кремль послідовно заперечує звинувачення у воєнних злочинах в Україні з боку сил, що беруть участь у “спеціальній військовій операції”, яка, за заявою Москви, була розпочата з метою “денацифікації” свого сусіда і захисту Росії.

В останньому звіті Мобільної групи правосуддя, що фінансується Великою Британією, Європейським Союзом та Сполученими Штатами, проаналізовано 320 справ та свідчень у 35 населених пунктах Херсонської області.

Молитва і ангел намальовані на стіні будівлі, в якій, за словами українських цивільних осіб, їх утримували і катували, в Херсоні, 8 грудня 2022 року / Associated Press

З розглянутих свідчень жертв “43% прямо згадували про практику катувань у місцях несвободи, називаючи сексуальне насильство поширеною тактикою, яку застосовували до них російські охоронці”, — йдеться у повідомленні.

У червні українська прокуратура порушила першу справу у зв'язку з імовірною депортацією десятків дітей-сиріт з Херсона, звинувативши російського політика і двох підозрюваних українських колабораціоністів у воєнних злочинах. Вони не надали жодних негайних коментарів щодо останніх висновків про тортури.

Катування, побиття

На початку 2022 року українська влада заявила, що близько 200 осіб нібито незаконно утримувалися під вартою. Ті, хто вижив, розповіли Reuters про тактику, що включала ураження електричним струмом та удушення.

Український військовослужбовець йде коридором підвалу в будівлі, яку, за словами прокурора з розслідування військових злочинів, російські війська використовували як місце катувань у Херсоні, 8 грудня 2022 року / Associated Press

У той час Кремль і міністерство оборони Росії не відповіли на запитання Reuters, в тому числі про ймовірні тортури і незаконні затримання.

“Справжній масштаб воєнних злочинів Росії залишається невідомим”, — сказала Анна Микитенко, старша юридична радниця Global Rights Compliance, коментуючи останні дані про тортури.

“Але що ми можемо сказати напевно, так це те, що психологічні наслідки цих жорстоких злочинів для українського народу закарбуються в його свідомості на довгі роки”, — додала вона.

Електричний чайник і чашка чаю намальовані на стіні, де, за словами українських цивільних осіб, їх затримували і катували, в Херсоні, 8 грудня 2022 року / Associated Press

Щонайменше 36 жертв, опитаних прокуратурою, згадали про застосування електричного струму під час допитів, часто генітального, а також про погрози каліцтва статевих органів. Одну жертву змусили стати свідком зґвалтування іншого ув'язненого, йдеться у звіті.

Затримані, які найчастіше піддавалися катуванням, були військовослужбовцями, а також правоохоронцями, волонтерами, активістами, лідерами громад, медичними працівниками та вчителями. Найбільш поширеними методами тортур були удушення, катування водою, жорстоке побиття і погрози зґвалтування.

Ікони висять на ґратах на вікні всередині будівлі, в якій, за словами українських цивільних осіб, їх утримували і катували під час російської окупації Херсона, 8 грудня 2022 року / Associated Press

В цілому, докази зі звільнених місць позбавлення волі “свідчать про те, що план Путіна зі знищення української ідентичності включає низку злочинів, що нагадують геноцид”, — заявив британський адвокат Вейн Джордаш, який очолював групу експертів.

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