Вбивство Кірєєва, який попередив розвідку про напад Путіна: Буданов відповів, чи був загиблий російським шпигуном

Буданов каже, що загиблий Кірєєв багато років співпрацював з колишніми керівниками ГУР.

Загиблий банкір Денис Кірєєв, який нібито попередив українську розвідку про наказ диктатора Росії Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення і якого СБУ звинуватила у держзраді, не був російським шпигуном.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Зверну вашу вагу, що у тому самому коментарі він (Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента. - Ред.) сказав ще одну цікаву річ. На питання, чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був. Це, мабуть, єдине, що я вам прокоментую", - наголосив Буданов.

Буданов на уточнювальне запитання щодо Кірєєва наголосив, що як керівник української розвідки впевнений, що Кірєєв, який співпрацював з ГУР, не був подвійним агентом. Крім того, каже Буданов, Денис Кірєєв проходив усі перевірки у ГУР, в тому числі і на детекторі брехні.

Також, як розповів Буданов, він був особисто знайомий з Кірєєвим. Пригадує, що вперше його побачив, коли був ще молодим офіцером. Каже, що це було на одному із заходів із тодішнім керівництвом ГУР.

"Це досить дивне питання. Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю від 2009 року. Це просто для розуміння вам. Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. На одному з таких заходів, коли я ще був молодим офіцером, вперше в житті я його і побачив. І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах", - розповів Буданов.

У ГУР повідомили про смерть Кірєєва 5 березня 2022 року.

Втім, 19 січня 2023 року The Wall Street Journal повідомило, що саме Денис Кірєєв попередив українську розвідку про наказ Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. За даними видання, Кірєєв мав звʼязки в українській та російській фінансовій сфері — і це, нібито, зацікавило очільника ГУР Кирила Буданова, який запропонував йому використати свої контакти, щоб спробувати ввійти до військової розвідки Росії. Його, як пише ЗМІ, відвозили до Харкова, де Кірєєв разом зі ще одним розвідником, начебто, перетинали кордон та збирали інформацію у Росії.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство Дениса Кірєєва було пов'язане із поганою координацією українських спецслужб на початку війни. Також Подоляк зауважив, що Росія намагалася "виставити Кірєєва своїм агентом", проте він не був пов'язаний із ворогом.

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