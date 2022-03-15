Вбивство оператора телеканалу Fox News та української журналістки: розпочато розслідування злочину окупантів

Обоє загинули внаслідок артилерійського обстрілу.
Прокуратура розпочала досудове розслідування через вбивство російськими окупантами оператора телеканалу FoxNews П'єра Закжевскі та української журналістки Олександри Кувшинової.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської обласної прокуратури.
Громадянин Ірландії Закжевскі та українка Кувшинова загинули під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області.
"Бучанською окружною прокуратурою Київської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 15 березня 2022 року в селі Горенка внаслідок артилерійського обстрілу збройними силами РФ снаряд влучив в автомобіль. Від отриманих травм загинув оператор американського телеканалу "Fox News", громадянин Ірландії та смертельно травмовано журналістку - громадянку України.
Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області. Органи прокуратури вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів країни-агресорки для притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти 13 березня розстріляли в Ірпені Київської області 51-річного американського журналіста Брента Рено, який мав з собою посвідчення кореспондента The New York Times. У виданні загибель медійника підтвердили, але зазначили, що він не мав акредитації.
Ще один журналіст американського ЗМІ поранений. Потерпілого вивезли із зони бойових дій та доправили до лікарні "Охматдит".
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