Вбивство підлітка на фунікулері: близькі загиблого і свідки скаржаться на тиск і погрози

Близькі 16-річного Максима Матерухіна, якого вбили на фунікулері в Києві, стверджують, що справу намагаються “зам’яти” в суді, а свідкам вбивства погрожують.

Про це передають Telegram-канал "Новини Київ" та видання Watchers.

Сьогоні рідні та друзі Максима Матерухіна зібрались під судом на час засідання. Вони вимагають справедливого суду. Батьки вбитого підлітка стверджують, що адвокати обвинувачуваного намагаються "вирішити" справу та зривають засідання, які тягнуться вже 9 місяців. Також вони стверджують з боку підозрюваного на свідків був тиск та погрози.

Дядько Максима Матерухіна розповів, що йому погрожувала мати Артема Косова перед початком судового засідання, яка сьогодні напала на журналістку. За його словами, жінка нібито назвала його алкоголіком та наркоманом. На що чоловік відповів, що він 2-гу групу інвалідності.

Батько Максима розповів, що невідомі погрожували дівчині вбитого підлітка.

"Вони тільки посміхаються, погрожують, брешуть та намагаються зам'яти цю справу. Мати,яка хоче допомогти своїми зв'язками - Косова Людмила, начальник відділу реєстрів та переліків комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Також працювала в Київській облдержадміністрації, Броварській райдержадміністрації та в податковій інспекції", – стверджує Олена Овчаренко, чия сторінка присвячена цій справі.

Також вона заявила про погрози на адресу свідків. Так, одній з неповнолітній дівчат, знайомій підлітка, невідомий написав, що вона "скоро зустрінеться з Максимом". А за жінкою, яка ходить на суди, стежив невідомий. Потім їй у месенджер прийшло анонімне повідомлення з фото пробіжки і запитали, чи вона "не планує змінити маршрут".

"На наших неповнолітніх свідків в мережі інтернет здійснюється тиск і вже тривалий час. Було написано заяви до поліції", – розповів адвокат родини загиблого Олександр Панченко у коментарі виданню Watchers.

"Повідомлення надходили з однотипних акаунтів: близьким, друзям та людям, які публікують контент повʼязаний з цим. Всі погрози були однотипні, ми почали припускати що це все від сторони [обвинуваченого] Косова. Під час допиту свідків мати Косова записувала всі особисті дані неповнолітніх свідків, і це стало найбільшою причиною припускати, що всі погрози надходили зі сторони Косова", – розповіла у коментарі Watchers одна з неповнолітніх, яка отримала погрози.

Що каже захист підозрюваного

На думку адвоката підозрюваного, "сторона обвинувачення, щоб скомпрометувати Косова, може робити такі заяви".

Сам Косов стверджує, що перебуває під вартою, тому аж ніяк не може впливати на свідків.

"Чому ми не звертаємо увагу, що тиск також стосується моєї сімʼї. Всі ці люди, які знаходяться зараз в суді, знімають відео, а потім – викладають в інтернеті. Чому я повинен переховуватись, якщо я є чинним військовослужбовцем?", – сказав сам Косов у суді

Нагадаємо, що смертельний випадок стався 7 квітня 2024 року у Києві на фунікулері. П'яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.

Мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, "чи готовий син захищати Україну".

Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнає своєї провини. Від квітня суд досі розглядає цю справу. У грудні адвокати підозрюваного у вбивстві Артема Косова просили про помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

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