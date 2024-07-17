Вбивство підлітків у Бердянську: Лубінець звернувся до МКЧХ, щоб передати родинам тіла хлопців

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники у травні 2023 року вбили двох підлітків – 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували їх у "підготовці диверсії на мелітопольській залізниці". Перед вбивством російські силовики декілька днів катували хлопців.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з вимогою дати родинам поховати вбитих підлітків.

Про це він повідомив у Telegram.

Тигран Оганесян та Микита Ханганов із окупованого Бердянська отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм інкримінували "порушенняМ статті, яка передбачає від 10 до 20 років увʼязнення.

Тигран Оганесян та Микита Ханганов

За даними правозахисників, Тиграна Оганесяна п’ять днів жорстоко допитували та катували. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії.

"Російська сторона відмовляється повернути тіла загиблих хлопців їхнім батькам або українській стороні. За інформацією, яку я отримав, росіяни збираються таємно поховати їхні тіла", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен додав, що міжнародне гуманітарне право та Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року передбачають, що сторони в конфлікті повинні сприяти поверненню останків, якщо цього вимагає протилежна сторона або родичі загиблого.

"Я звернувся до МКЧХ з вимогою, аби вони виконали свій мандат і надали можливість родинам поховати своїх дітей. Адже МКЧХ – це єдина міжнародна організація, яка має право доступу до ТОТ України. Саме на них покладені зобов'язання стосовно репатріації тіл та врегулювання таких ситуацій! Безкарність Росії та бездіяльність відповідальних міжнародних організацій призвели до того, що окупанти не тільки не відпустили хлопців з окупації, а й всупереч всім нормам, вбили їх! А тепер не дають їх гідно поховати", - підкреслив Дмитро Лубінець.

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