Вбивство полонених в Оленівці: окупанти виклали список загиблих, український омбудсмен каже, що не отримував цих даних

Міжнародний Комітет Червоного Хреста інформацію щодо кожного загиблого українського військовополоненого надаватиме його родичам.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна поки не отримала списки загиблих в Оленівці воїнів.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Я запросив цю інформацію, але поки ми не отримали списки. Я знаю, що у російської сторони вони є, але наразі ми їх ще не отримали. Щодо домовленостей про повернення тіл, коли очікувати і в якій кількості — теж не готовий сказати", — зазначив омбудсмен.
Він також додав, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста інформацію щодо кожного загиблого українського військовополоненого надаватиме його родичам.
"Мені можуть дати загальні цифри, тобто, яка кількість перебувала в тому місці, яка кількість загиблих, яка кількість поранених. Приблизні цифри ми вже зараз розуміємо. А хто конкретно був, цю інформацію мені не надає Міжнародний Комітет Червоного Хреста, він надає її родичам конкретного військовослужбовця", — розповів омбудсмен.
На питання, чи збігається інформація, яку має Україна, про кількість загиблих в Оленівці з тими даними, які оприлюднюють окупанти (53 загиблих — ред.), Лубінець зазначив, що дані збігаються, але не повністю, а щодо поранених приблизно збігаються.
Уповноважений з прав людини також підкреслив, що обмінний фонд в України є, але після подій в Оленівці ухвалюватиметься рішення, як чинити далі.
За словами омбудсмена, Україна вже запустила офіційну процедуру повернення тіл загиблих українських військовополонених.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину росіяни намагалися перекласти на ЗСУ.
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