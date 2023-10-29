Вбивство у Волновасі: сім'ю з 9-х людей розстріляв "кадирівець", бо не хотіли віддавати будинок

В окупованій Волновасі "кадирівці" розстріляли сім'ю з дев'яти осіб, щоб захопити їхню хату.

В окупованій Волновасі на Донеччині "кадирівець" розстріляв цілу родину, зокрема дівчинку молодших класів та 4-річного хлопчика, бо перед тим посварився главою родини через будинок. "Кадирівці" нібито хотіли висели сім'ю з їхньої оселі, щоб самим заселитися туди.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

Розстріляна родина у Волновасі Донецької області. ФОТО: ASTRA/Telegram

"Навіть місцева мра**та не приховує, велику родину розстріляли за відмову віддати будинок "кадирівцям". Всю інформацію підтверджують наші партнери по інформаційному спротиву з Волновахи", – зазначив Андрющенко.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також сказав, що, за попередніми даними, окупанти позбавили життя цілої сім'ї, які святкували день народження, бо відмовилися віддавати власне житло окупантам.

Зауважимо, що у місцевих пабліках жителі окупованих територій обговорюють злочин загарбників і підтверджують сказане Андрющенком та Лубінцем.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо, що в одному з приватних будинків в окупованій Волновасі знайдено тіла дев'яти осіб з вогнепальними пораненнями, зокрема двох дітей.

Пізніше стало відомо, що вбивство вчинив російський військовий. Місцеві колаборанти і росіяни залякують сусідів, щоб "зам'яти" злочин.