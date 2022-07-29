Вбивство українських військовополонених в Оленівці здійснили найманці з ПВК “Вагнера” — розвідка

За даними Головного управління розвідки МОУ, організація та здійснення теракту у колишній виправній колонії у тимчасово окупованому місті Оленівці не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Вбивство українських захисників в Оленівці було свідомим актом тероризму, здійсненим за особистою командою номінального власника ПВК “Вагнера” (“Ліга”) Євгена Пригожина.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У повідомленні нагадали, що 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюють.

Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Облаштування приміщень закінчилось 2 дні тому, після чого до них перевели частину утримуваних українських захисників.

У ГУР Міноборони України вважають, що головною метою теракту було приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на “об’єкт” мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

“Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, “проблему” було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями”, - йдеться у повідомленні.

Ще одна мета здійсненої провокації – збільшення соціальної напруги в Україні через убивство полонених, виведених з “Азовсталі”.

Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ і здійснювалося за наказом керівника ПВК “Вагнера” (“Ліга”) Євгена Пригожина.

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов закликав усі міжнародні інституції висловити жорстку позицію щодо подій в Оленівці.

“Міжнародний рух Червоного хреста і Червоного Півмісяця, який є одним з гарантів безпеки та належного утримання українських військовополонених, має дати належну оцінку подіям та докласти зусиль для з’ясування реальних обставин та причин вбивства українських Захисників. Україна вимагає негайного допуску представників України на місце подій для вивчення ситуації та контролю умов утримання полонених українських оборонців. Також наголошую на необхідності проведення детального моніторингу умов утримання українських полонених та гарантування збереження їхнього життя та здоров’я”, - заявив Буданов.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ наголосили, що по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

Шаповалов: Росіяни розганяють фейки навколо вбивства полонених українців у колонії в Оленівці

Читайте також: