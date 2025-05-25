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Вбивають не лише людей, але й тварин: на Харківщині росіяни знищили два стада корів (фото)
Росіяни продовжують стирати Харківщину з лиця землі — нічні атаки 25 травня торкнулися і цього регіону.
Внаслідок злочинних російських ударів гинуть не лише люди, але й тварини. Під час сьогоднішніх ударів вночі, 25 травня, росіяни знищили ферми на Харківщині, де загинула худоба.
Про це пише Офіс генерального прокурора.
Так, 25 травня близько 02:00 російська армія атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість ударних безпілотників. У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.
Також вночі російські «Шахеди» вдарили по селу Слобожанське, що на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Загинули щонайменше 10 голів телиць.
Нагадаємо, що у Харкові внаслідок нічної атаки постраждали троє людей, зокрема 14-річний підліток. У селі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.
Загалом в Україні внаслідок нічної атаки загинули 12 осіб, понад 60 — отримали поранення.