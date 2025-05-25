Вбивають не лише людей, але й тварин: на Харківщині росіяни знищили два стада корів (фото)

Зруйнована росіянами ферма / © Офіс Генерального прокурора

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Внаслідок злочинних російських ударів гинуть не лише люди, але й тварини. Під час сьогоднішніх ударів вночі, 25 травня, росіяни знищили ферми на Харківщині, де загинула худоба.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Так, 25 травня близько 02:00 російська армія атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість ударних безпілотників. У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.

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© Офіс Генерального прокурора

Також вночі російські «Шахеди» вдарили по селу Слобожанське, що на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Загинули щонайменше 10 голів телиць.

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок нічної атаки постраждали троє людей, зокрема 14-річний підліток. У селі Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.

Загалом в Україні внаслідок нічної атаки загинули 12 осіб, понад 60 — отримали поранення.