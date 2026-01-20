"Вбивати 50 тисяч росіян на місяць": Федоров розповів про нову стратегію України

Михайло Федоров / © ТСН

Україна ставить перед собою амбітну стратегічну мету у війні з Росією — довести кількість ліквідованих окупантів до 50 тисяч осіб щомісяця. Вже зараз Сили оборони демонструють високі результати, підтверджені доказами.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час зустрічі з представниками медіа.

За словами Федорова, минулого місяця українським захисникам вдалося ліквідувати 35 тисяч російських військових. Головною особливістю цієї статистики є те, що вона базується на чітких доказах.

«Минулого місяця вбили 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео», — наголосив Федоров.

Він підкреслив, що досягнення показника у 50 тисяч знищених окупантів на місяць може стати переломним моментом. Попри те, що російське командування традиційно не рахується з втратами, ресурсні проблеми у ворога стають дедалі помітнішими.

«Якщо досягнемо показника в 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні», — зазначив урядовець.

Окремим пріоритетом для українського війська стає нейтралізація технологічної складової армії РФ, а саме — знищення пілотів безпілотних літальних апаратів.

Федоров окреслив чітке завдання: «вибити російських операторів дронів з поля бою». Для цього в Україні впроваджується нова тактика.

«Сформувати підрозділи, які полюють суто на операторів дронів. Їх уже створюють, але нам треба масштабувати набутий досвід», — повідомив він.

Такий підхід дозволить не лише зменшити кількість ворожих атак з повітря, а й знищити кваліфікований персонал противника, підготовка якого потребує значного часу та ресурсів.

Раніше в Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.