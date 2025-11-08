Вбивство військових під час нагородження на Дніпропетровщині - подробиці щодо покарання командира

Вручення підозри / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

Про це йдеться у повідомленні ДБР у Telegram.

Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.

Реклама

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Вирішується питання обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Реклама

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Що відбулось

1 листопада 2025 року на території одного з українських батальйонів у Дніпропетровській області відбулося урочисте нагородження особового складу.

Під час церемонії російські війська завдали комбінованого ракетно‑дронового удару по скупченню людей. Для атаки використали дві балістичні ракети, ймовірно типу «Іскандер», та три ударні безпілотники «Герань».

Внаслідок удару загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.