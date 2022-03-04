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"Вчепилися залізобетонно": Лукашенко заявив, що втручання Білорусі у війну в Україні стало б подарунком Заходу

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"Вчепилися залізобетонно": Лукашенко заявив, що втручання Білорусі у війну в Україні стало б подарунком Заходу

Associated Press

За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого".

"Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру...Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", - зазначив він.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну з Україною. За його словами, опоненти багато брешуть.

Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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