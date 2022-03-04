"Вчепилися залізобетонно": Лукашенко заявив, що втручання Білорусі у війну в Україні стало б подарунком Заходу

За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Пул першого".

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"Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру...Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок", - зазначив він.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну з Україною. За його словами, опоненти багато брешуть.