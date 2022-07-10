Вчепилися зубами в кордон: Жданов розтлумачив дії армії РФ у Харківській області

Основні зусилля противник зосереджує для недопущення нашого просування у бік державного кордону.

Про це військовий експер Олег Жданов заявив 10 липня.

"Наші війська намагаються вести штурмові дії, щоб відсунути супротивника насамперед від Харкова та витіснити його. Харків продовжують обстрілювати ракетами. Є жертви серед мирного населення", - зазначив Жданов.

За його словами, більшу частину ворожих ракет, які були випущені на Харків, українська ППО збила.

Місто обстрілюють із Білгорода ракетними комплексами "Іскандер". Також тривають обстріли по всій лінії зіткнення на Харківщині. Противник застосовує всі види озброєнь: ствольну, реактивну артилерію і навіть завдає авіаційних ударів.

Нагадаємо, що жителів міста Олешки Херсонської області закликали евакуюватися, щоб не бути "живим щитом" для російських окупантів.