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Вчіть слово "репарація": Зеленський заявив, що Росія відшкодує нам втрати за кожну зруйновану будівлю

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Вчіть слово "репарація": Зеленський заявив, що Росія відшкодує нам втрати за кожну зруйновану будівлю

Все, що зруйнував кремлівський окупант, відновлять.

Росія – вчіть слова "репарації" та "контрибуції". В Україні поновлять усе, що зруйнував російський окупант за час війни.

Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ви відшкодуєте нам за все, що зробили проти нашої країни, проти кожного українця. В повному обсязі. А тих, хто загинув – ми не забудемо”, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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