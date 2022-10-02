Вчительці із Бородянки рашисти спалили дім, але вона попросила у волонтерів лише шкільну дошку

Відео, як вчителька із Бородянки на руїнах просто неба веде уроки, потрапило в Мережу і зробило її популярною, йдеться в ТСН.

Та вона не вважає свої уроки чимось надзвичайним. Хоча дім її спалили росіяни, і зараз жінка живе в сараї, а навчальний клас облаштувала біля його стін. Світлана Миколаївна вчить онлайн дітей математиці завдяки столу, стільцю і ноутбуку на ньому, а ще дошці на стіні сараю. Відео, як дружина проводить уроки відзняв чоловік вчительки, а син виклав відео у Мережі, і тепер до Світлани Миколаївни черга журналістів: українських і закордонних. Та вона не розуміє у чому її заслуга, вона ж просто вчителька і просто вчить. Коли ж волонтери побачили згорілу хату і поцікавилися чим допомогти, то вона попросила одне – "дошку, будь-ласка".

Дім жінки спалили умисно окупанти. Після чергової невдалої спроби прорватися до Києва, вони просто їхали вулицею і навмання гатили з танків. Господарів врятувало те що ховалися у погребі. "А в бібліотеці на всю стіну написали – а нех* так красиво жити", - розповідає Світлана.

Не обійшли окупанти і школу Світлани, в одному із кабінетів облаштували баню, затуливши вікно смартдошкою. Школу вже відновлюють, до відбудови закладу долучилися литовці. Директорка вірить, що наступного року, діти підуть сюди вчитися, і дивується, що майже всі відновили навчання онлайн. "Я дуже хвилювалася, що взагалі лишиться половина дітей і вчителів. Але дуже рада від того, що вони не залишили школу, що вони повернулися. Чесно кажучи, й досі дивуюся, куди вони повернулися, де тут можна жити", - каже Інна Романюк.

На День учителя вчительці математики волонтери підготували особливий подарунок - у садку, неподалік шкільної дошки, з'явиться будинок. "Це сваї під новий модульний будинок... Подарунок до Дня вчителя", - кажуть волонтери.

Привезти його обіцяють з дня на день. Там будуть і кухня, і дві кімнати, і що найбільше турбує пані Світлану, має бути місце, де повісити дошку.

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