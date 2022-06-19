Вчителів у РФ відправляють до окупованих регіонів України проводити "виховну роботу" з дітьми

Вчителів у РФ відправляють до окупованих регіонів України проводити "виховну роботу" з дітьми

Окупанти, які тимчасово захопили деякі регіони України, зіткнулися з героїчним опором місцевого населення, яке відмовляється співпрацювати з ними.

Через те, що українські вчителі відмовляються працювати в тимчасово захоплених росіянами регіонах України, влада РФ відправляє туди своїх педагогів "у відрядження". Вони мають забезпечити "підготовку до навчального року".

Про це повідомляють росЗМІ, в розпорядженні яких з'явилося повідомлення із закликом попрацювати в у тимчасово захоплених регіонах Запоріжжя та Херсона.

Зокрема, у студентських чатах Новосибірського державного педагогічного університету, де з'явилося повідомлення із закликом попрацювати у "регіонах Запоріжжя та Херсона", сказано, що міністерство освіти Новосибірської області "запропонувало висунути кандидатури на відрядження" до України.

"Завдання відрядження: забезпечити початок навчального року, організувати навчальну та виховну роботу, працювати з дітьми. Чиновникам знадобилися вчителі "з усіх предметів" на серпень-жовтень. Їм обіцяють 7 тис. рублів (3 603 грн) на добу, збереження основної роботи, а також трансферт та проживання", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, скільки шкіл розбомбили росіяни на Харківщині від початку війни.

Нагадаємо, в Херсоні окупанти вимагають від директорів шкіл переведення навчання за російською програмою освіти.

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