Вчителька молодших класів здавала окупантам українських патріотів під час боїв за Харків – що їй "світить"

Працівницю освіти раніше вже притягували до відповідальності за побиття учнів.

Правоохоронці викрили ще одну прихильницю Росії, яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини – 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці, яка здавала окупантам українських патріотів під час боїв за Харків. Раніше її притягували до відповідальності за побиття учнів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у період окупації населеного пункту вона здавала загарбникам місця перебування українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.

Серед них – депутат місцевої ради, учасник АТО і батько чинного співробітника Національної поліції України.

У застінках до викрадених людей застосовували жорстокі тортури – їх постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. Так окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків.

Однак загарбникам не вдалося "вибити" з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.

Ще одного – окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні два роки, а потім обміняли на російського бойовика.

Вчителька-зрадниця після звільнення села виїхала до Харкова, де "залягла на дно" і сподівалась уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження в обласному центрі та затримали в орендованій квартирі.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові посадовиця університету допомагала РФ шукати слабкі місця в обороні.

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