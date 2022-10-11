Вчора розпочалася нова фаза війни Росії проти України - посол Польщі Ціхоцький

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький наголосив, що розпочата Путіним війна направлена на те, щоб знищити українську державу, поставити її на коліна й взяти під свій контроль владу.

Таку заяву дипломат зробив в інтерв’ю RMF FM.

На його думку, попри новий етап війни в Україні, її стратегічна мета залишається незмінною.

"По-перше, українці від початку усвідомлюють, що це не війна за відділення того чи іншого міста. Мета - знищити українську державу, поставити її на коліна, взяти владу, встановити маріонеток і те, що почалося вчора - нова фаза війни, вона нова з тактичного погляду, але не стратегічна з погляду українців", - сказав Ціхоцький.

Натомість посол закликає серйозно ставитися до ядерних погроз Путіна. У цьому контексті він вважає, що міжнародне співтовариство має надіслати Росії чіткий сигнал, що це межа, яку не можна переходити.

Нагадаємо, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що масований ракетний удар по різних регіонах України 10 жовтня є особистим рішенням диктатора-президента Володимира Путіна.

Натомість військовий експерт Михайло Самусь припускає, що за масованими ударами по Україні стоїть група російських терористів у складі голови Чечні Рамзана Кадирова, новопризначеного командувача "спецоперації" Сергія Суровікіна та керівника ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

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