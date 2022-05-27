Вцілілі мешканці багатоповерхівки в Харкові, в яку потрапив "Ураган", розповіли про жах пережитого

Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством - прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу Харкова, де напередодні загинуло 8 людей.

Гігантську діру між поверхами оглядають правоохоронці - це наслідки прильоту російського «Урагану» ще на початку березня, йдеться в ТСН.

Довкола натовп місцевих, серед них не стримує сліз пані Ніна - дивиться на руїни колишньої кухні.«Коли вибух був, у нас тут був стіл, і ми тільки хотіли... я змушувала сина поїсти, а він не хочу, не хочу. І все, це було о 5 годині. А потім усі почали тікати, кричать», - пригадує Ніна.

Жінка була у підвалі з першого дня війни, а після влучання у гуртожиток, з'їхала до родичів, бо жити тут стало неможливо - винесло шибки у всій будівлі, не стало світла, газу та води. «Ми взагалі думали, що будинок звалився. У нас вікно вибило, а потім у результаті морозів замерз унітаз і кран... Вікно вибило, яка ж вибухова хвиля була, що зігнуло раму взагалі», - розповідає жінка.

Снаряд влучив у дах шостого поверху і від вибуху одна з кімнат звалилась на нижній поверх. Минулось без потерпілих. Втім сусідні квартири через руйнування стали аварійними.

«У сусідній кімнаті, яка межує поруч з кухнею, ми можемо бачити, що внаслідок обстрілу було вибите вікно. Вікно зараз відсутнє, пошкодження стіни, в якому мається вікно, є тріщини по стелі», - показує заступник прокурора у Новобаварському районі м. Харкова Андрій Огородніков

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом цього обстрілу. І це вже майже двохсоте провадження і лише в одному районі, який зачепило найменше. Правоохоронні органи лише за останні два дні провели понад півсотні виїзних оглядів зруйнованих будинків, зафіксували півтори сотні пошкоджених квартир.

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