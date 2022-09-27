Вціліло лише фото: батько 15-річної дівчинки, яку вбила російська ракета на Харківщині, показав щемливу світлину

Внаслідок ракетного удару родина з Первомайського на Харківщині втратила трьох членів сім'ї.
У мережі з'явилося фото дівчинки, яка загинула 26 вересня внаслідок ракетного обстрілу ракетами Первомайського на Харківщині.
Знімок опублікували у Telegram-каналі "Суспільне Харків".
Так, тато загиблої доньки показав, що у них вдома було їхнє спільне фото в рамці, яке вціліло після падіння ракети.
Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару загинули троє членів однієї родини: дівчинка, літні жінка та чоловік.
Нагадаємо, окупанти у понеділок, 26 вересня, ракетами обстріляли Первомайський на Харківщині. Внаслідок удару на місці трагедії загинула 15-річна дівчина.
Читайте також:
- На Харківщині під час обстрілу загинув водій швидкої, який йшов на роботу: в ОВА розповіли про добу
- В Україні за добу суттєво зросла кількість загиблих та поранених від рук російських окупантів дітей
- Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів: Кім показав наслідки "прильоту" в центр міста