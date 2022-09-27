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Вціліло лише фото: батько 15-річної дівчинки, яку вбила російська ракета на Харківщині, показав щемливу світлину

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Вціліло лише фото: батько 15-річної дівчинки, яку вбила російська ракета на Харківщині, показав щемливу світлину

Фото: Суспільне. Харків

Внаслідок ракетного удару родина з Первомайського на Харківщині втратила трьох членів сім'ї.

У мережі з'явилося фото дівчинки, яка загинула  26 вересня внаслідок ракетного обстрілу ракетами Первомайського на Харківщині.  

Знімок опублікували у Telegram-каналі "Суспільне Харків". 

Так, тато загиблої доньки показав, що у них вдома було їхнє спільне фото в рамці, яке вціліло після падіння ракети. 

Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару загинули троє членів однієї родини: дівчинка, літні жінка та чоловік.

Нагадаємо, окупанти у понеділок, 26 вересня, ракетами обстріляли Первомайський на Харківщині. Внаслідок удару на місці трагедії загинула 15-річна дівчина.

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