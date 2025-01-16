Вдале “полювання” на Курщині: ЗСУ захопили в полон 50 росіян

За останні дві доби особливо відзначились українські десантники на Курщині та бійці "Азову" на Торецькому напрямку.

За два дні "азовці" та десантники взяли у полон пів сотні окупантів. Ті здалися, аби зберегти своє життя. Серед військовополонених росіян є уродженці Севастополя. Усі деталі про вдале полювання українських військових – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Вдале полювання українських десантників

У четвер, 16 січня, українські десантники, які беруть участь у спецоперації на Курщині, звітували про вдале "полювання". За раз воїнам ЗСУ вдалося поповнити обмінний фонд України на 27 військовослужбовців армії РФ. Серед полонених є офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів Росії та тимчасово окупованого міста Севастополь.

Десантники розповіли, що військові РФ опинились у скрутній бойовій ситуації, але зробили правильний вибір та добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Усім пораненим відразу була надана перша медична допомога.

Добрий улов "азовців"

Але це не всі хороші новини. Напередодні, 15 січня, воїни "Азова" також заявили про вдалий "улов". Бійці "Азова" взяли у полон двадцять трьох росіян на Торецькому напрямку.

Військові зазначають, що окупанти здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів. Тепер росіяни вимагають їх обміняти на воїнів "Азова", які вже кілька років перебувають у російському полоні.

Обмін полоненими

І того ж 15 січня, для українців сталася радісна подія – додому вдалося повернути ще 25 військових і цивільних з російського полону. Зокрема, повернулися поранені та тяжкохворі захисники, які дуже довго перебували в полоні. Крім того, серед повернутих є також цивільний чоловік. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували.

В координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими своєю чергою розповіли, що усі репатрійовані військовослужбовці – це солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки та місто Маріуполь, зокрема Азовсталь.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ, в тому числі ТрО, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. Також вдалося забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини. Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят.

Повернення з полону "азовців"

Саме під час цього обміну вдалося визволити одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Про це у соціальній мережі Facebook розповів командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко на псевдо "Редіс". Він зазначив, що 12-та бригада спецпризначення "Азов" регулярно бере у полон військовослужбовців ворога та робить все, аби обмінний фонд зростав і якомога більше наших людей повернулося додому.

"Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні наш боєць нарешті зможе побачити своїх рідних. Дякую йому за мужність та стійкість. Він вкотре довів, що сила духу українського воїна незламна. Росіяни регулярно вчиняють воєнні злочини, розстрілюють українських військовополонених, та утримують їх в жахливих умовах. Катування, знущання, голод, відсутність медичної допомоги. Боєць, який повернувся сьогодні, у вкрай важкому стані. У нього важка форма відкритого туберкульозу. 12-та бригада спецпризначення "Азов" регулярно бере у полон військовослужбовців ворога та робить все, аби наш обмінний фонд зростав. Так, ми неухильно дотримуємось законів та звичаїв війни. Але навіть якби їх не існувало, у нас є військова честь та відповідальність за наших полонених побратимів. Кожен боєць бригади знає, що у російських тюрмах на визволення чекають українські воїни, серед яких 849 бійців "Азову", а єдиний сьогодні дієвий спосіб їхнього повернення додому — обміни. Яка б ненависть до ворога не охоплювала нас під час бою, противник, який склав зброю, може стати квитком на свободу для когось з наших полонених", – наголосив Денис Прокопенко.

Водночас командир "Азова" зазначив, що російському військово-політичному керівництву байдуже на долю свого особового складу. Це очевидно і по тактиці їхніх штурмових дій, і по ставленню до полонених. Вони не розглядають полон як можливість повернути своїх. Натомість вдаються до терору щодо полонених, намагаючись посіяти паніку та деморалізувати українські війська.

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