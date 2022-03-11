"Вдалося вивезти більше тисячі людей з Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Козаровичів, формуємо нові маршрути", - Верещук

За словами віцепрем'єрки, формуються нові маршрути, але все неможливо зробити одразу.

У п'ятницю, 11 березня, під час евакуації вдалося вивезти більше тисячі людей з Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Козаровичів.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Брифінг Ірини Верещук про підсумки роботи гуманітарних коридорів 11 березня

"Ми, звичайно завтра будемо продовжувати це робити, відкриваючи нові маршрути", - зазначила вона.

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За словами віцепрем'єрки, формуються нові маршрути, але все неможливо зробити одразу.

"Росія, яка систематично порушує взяті на себе зобов'язання, теж є тим найвагомішим фактором, який не дозволяє зробити те, чого всі ми дуже хочемо. Не покидаємо надії, не залишаємо нашої справи. Працюємо на перемогу разом з президентом, з армією, всім українським народом. Разом до перемоги!", - резюмувала вона.

Також Верещук повідомила, що евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 11 березня, так і не відбулась.

ТСН.ua