"Вдалося вивезти більше тисячі людей з Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Козаровичів, формуємо нові маршрути", - Верещук

За словами віцепрем'єрки, формуються нові маршрути, але все неможливо зробити одразу.
У п'ятницю, 11 березня, під час евакуації вдалося вивезти більше тисячі людей з Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Козаровичів.
Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.
"Ми, звичайно завтра будемо продовжувати це робити, відкриваючи нові маршрути", - зазначила вона.
За словами віцепрем'єрки, формуються нові маршрути, але все неможливо зробити одразу.
"Росія, яка систематично порушує взяті на себе зобов'язання, теж є тим найвагомішим фактором, який не дозволяє зробити те, чого всі ми дуже хочемо. Не покидаємо надії, не залишаємо нашої справи. Працюємо на перемогу разом з президентом, з армією, всім українським народом. Разом до перемоги!", - резюмувала вона.
Також Верещук повідомила, що евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 11 березня, так і не відбулась.
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