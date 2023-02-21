"Вдалося зменшити темпи росіян": військовий про ситуацію в Бахмуті

Український захисник, солдат-гранатометник 5 окремого штурмового полку "Легіон Свободи", Юрій Сиротюк розповів, яка зараз ситуація у Бахумуті.

Про це пише 24 Канал.

За слова бійця, Збройні сили України високою ціною уже восьмий місяць поспіль обороняють Бахмут. Він зазначає, що наразі дійсно вдалося стишити наступальні темпи росіян.

"Але правдою є те, що противник не зупиняється ні на мить. Щодня тривають штурмові дії, зокрема, зараз. Ми ці штурмові дії зриваємо, знищуємо і відкидаємо ворога", – пояснив він.

Захисник зазначає, що після цього ворог переходить до методичних артилерійських атак, танкових та мінометних обстрілів. Тож місто під нещадним артилерійським вогнем.

"Противник по квадратах, метр за метром, будинок за будинком нищить абсолютно всю цивільну інфраструктуру", – зосередив увагу він.

Також він розповів, що на південному фронті росіяни намагаються знову відновити наступальні дії в напрямку Іванівського – з південних околиць Бахмута.

Однак у Бахмуті все ще залишаються цивільні, йдеться здебільшого про людей похилого віку. На сьогодні вони виживають у місті без світла та опалення. Замість води збирають сніг, а для обігріву використовують гілки дерев.

"Ми цим людям пропонуємо виїжджати, допомагаємо тим, хто виїжджає", – зауважив він.

Втім, боєцб зауважує, що про навіть мінімальну безпеку у місті говорити не можна. За його словами, військові ЗСУ бачили під Соледаром, як ворог натовпами біг на їхні вогневі позиції. Вони не мали жодного шансу дістатися до заданої цілі, втім чисельність все ж має значення.

"У такий спосіб витиснули ЗСУ із Соледару. Зараз така ситуація повторюється з Півдня. Вони несуть просто величезні втрати", – розказав український захисник.

Додамо, що на Бахмутському напрямку за цю добу відбулося 202 обстріли, а також 32 боєзіткнення, під час яких 212 окупантів було знищено і 214 зазнали поранень.

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