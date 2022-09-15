“Вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим”: Зеленський подякував за звільнення Харківщини

Президент України Володимир Зеленський назвав безпрецедентним рух українських військ під час звільнення окупованих районів Харківщини і висловив подяку всім, хто долучився до її деокупації.

Про це він говорив у традиційному зверненні, яке з’явилося проти ночі 15 вересня.

За його словами, станом на сьогодні майже вся область деокупована.

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“Це був безпрецедентний рух наших воїнів – українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів. За п’ять днів із боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне, нормальне життя…” - заявив президент.

Зеленський висловив вдячність усім військовим підрозділам, які брали участь у військовій операції зі звільнення Харківщини, та окремо подякував генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу.

“Український прапор повернеться в усі частинки нашої держави. Так само, як на Харківщині, українських воїнів зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні, і в Криму. Це буде обовʼязково”, - запевнив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підніманні українського прапора.

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