Вдарили по 7 пунктах управління і знищили БпЛА окупантів: у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Російські окупаційні війська продовжують війну в Україні. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила 20 ударів - підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів", - розповіли у Генштабі.

У Генеальному штабі додали: "Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах противника. Зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів".

Загальні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник заявив, що вже через місяць часу активна фаза війни тимчасово затихне через негоду, а навесні-влітку поновиться контрнаступ.

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