Вдарили по військовій частині у Лютежі: в Генштабі розповіли про ракетний обстріл у Київській області

Російські окупанти шістьма крилатими ракетами "Калібр" вранці 28 липня обстріляли військову частину у Лютежі Київської області.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області. На даний час є інформація що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено", – розповів він.

Громов також додав, що одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 155-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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