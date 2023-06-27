Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вдарили прицільно по людях: у Краматорську через ракетний удар 2 загиблих та 22 постраждалих

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
280
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вдарили прицільно по людях: у Краматорську через ракетний удар 2 загиблих та 22 постраждалих

Ракетний удар по Краматорську - наслідки. Фото: Ігор Клименко

Під завалами ще можуть бути люди.

Російська терористична армія у вівторок, 27 червня, завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Станом на зараз відомо про 2 загиблих та 22 травмованих. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

Російські окупанти прицільно вдарили по місцях скупчення людей. Наразі триває розбір завалів. 

"Два ракетні удари по Краматорську. росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці", - повідомив Клименко. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що перше влучання було у заклад харчування в центрі Краматорська. Друге влучання - у село Біленьке. 

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300. 

Читайте також:

Окупанти вдарили по Краматорську: з'явилися нові відео

Окупанти вдарили по Краматорську: з'явилися нові відео

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
280
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація