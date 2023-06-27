Вдарили прицільно по людях: у Краматорську через ракетний удар 2 загиблих та 22 постраждалих

Під завалами ще можуть бути люди.

Російська терористична армія у вівторок, 27 червня, завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Станом на зараз відомо про 2 загиблих та 22 травмованих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Російські окупанти прицільно вдарили по місцях скупчення людей. Наразі триває розбір завалів.

"Два ракетні удари по Краматорську. росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці", - повідомив Клименко.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що перше влучання було у заклад харчування в центрі Краматорська. Друге влучання - у село Біленьке.

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300.

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