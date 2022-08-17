Вдарили ракетою по будинку, де жили люди з вадами слуху: подробиці обстрілу гуртожитку в Харкові 

У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомила радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

Вона наголосила, що частина потерпілих могла навіть не почути сигнал повітряної тривоги, оскільки люди, які мешкали у будинку, мали вади слуху. Зараз люди, які є під завалами не можуть відгукнутись на крики рятувальників.

"Росіяни, ви горітимете в пеклі. Серед потерпілих є люди, які не могли чути та говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. чекаємо на інформацію з лікарень. Вони навіть не могли почути тривогу", - написала Попова.

Нагадаємо, у Харкові вночі 17 серпня пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа.

Загарбники влучили у гуртожиток в районі Салтівка. Кількість загиблих зросла до 6 людей, постраждало ще 16 осіб.

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