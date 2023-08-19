"Вдарили з "Байрактара": стало відомо, де та як загинув перший генерал РФ на початку вторгнення

Мер Тростянця розповів подробиці про смерть першого російського генерала на війні проти України 2022 року.

На початку повномасштабного вторгнення до України перший російський генерал загинув у Тростянці Сумської області.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" розповів мер Тростянця Юрій Бова.

"Коли вже 10 березня (2022 року - ред.) ми зрозуміли, з ким маємо справу: за розташуванням, технікою, розпізнавальними знаками, – нам надійшла команда вирахувати, де розташований їхній штаб, і вразити його. Перший російський генерал у цій війні загинув у Тростянці: з "Байрактара" його вдарили завдяки нашому наведенню. Потім росіяни вийшли з Тростянця та почали тікати до "ДНР", - пригадав Бова.

Він також нагадав, що керівництво західного військового округу Російської Федерації увійшло в Тростянець через кілька днів після 24 лютого 2022 року.

За словами мера, це були два генерал та багато офіцерів в будівлі міської ради Тростянця.

"Це були саме їхні військові еліти – 20-та загальновійськова армія, перша танкова армія, Кантемирівська і Таманська дивізії. Вони заблокували Тростянець так, що підійти до центру міста взагалі не можна було", - сказав мер міста.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по центру Чернігова загинули 5 людей, 42 постраждали, з них – 11 дітей.

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