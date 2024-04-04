Вдарило за сто метрів від авто: окупанти обстріляли поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку (відео)

Поки поліцейські вантажили речі та допомагали людям сісти до броньованого автомобіля, окупанти вдарили по селищу Очеретине – за сто метрів від екіпажу.

Окупанти обстріляли поліцейських, які евакуювали людей з Авдіївського напрямку на Донеччині. Атака сталася у момент порятунку двох літніх жінок – ніхто не постраждав. За тиждень поліцейські вивезли з небезпеки 10 жителів Очеретинської громади.

Про це повідомила поліція Донецької області.

"Будинки палають, дахів немає, все розбито", – кажуть жителі, які попросили поліцію про евакуацію.

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Серед тих, хто вирішив виїхати – пані Тетяна, яка мешкала в селищі Желанне. Ворожі снаряди влучили в її будинок, вона дивом не постраждала. Літня жінка вирішила більше не ризикувати власним життям.

З Очеретиного екіпаж забрав 87-річну мешканку та її сина. Їхню вулицю росія накрила артилерією, жінка отримала поранення обличчя. Правоохоронці надали постраждалій медичну допомогу та доправили родину до більш безпечного місця.

"Білі янголи" евакуювали ще двох мешканок Очеретиного віком 94 та 77 років. Напередодні ворожі снаряди вибухнули поруч з їхньою оселею. Це змусило жінок шукати порятунку у поліції. Поки поліцейські вантажили речі та допомагали людям сісти до броньованого автомобіля, окупанти вдарили по селищу – за сто метрів від екіпажу", – йдеться у повідомленні.

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Евакуація триває. Поліцейські щодня ризикують життям, щоб врятувати якомога більше громадян. Телефон групи "Білий Янгол" на Авдіївському напрямку - 066-56-19-102.

Нагадаємо, росіяни обрали нову ціль після Авдіївки: на яке місто тисне ворог.

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