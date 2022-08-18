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Вдарити саме в День Незалежності України: військовий експерт розповів, наскільки символіка є важливою для Путіна

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Вдарити саме в День Незалежності України: військовий експерт розповів, наскільки символіка є важливою для Путіна

Фото: Associated Press

Пам’ятаємо недавній День державності, коли два десятки російських ракет було випущено по Україні.

Символічним моментом для очільника Кремля Володимира Путіна є День Незалежності України. 24 серпня, як червоне полотно для бика - для усього російського імперського політикуму. 

Про це розповів політолог Микола Давидюк в ефірі ТСН.

"Путін, як будь-який примітивний бик, а він найпримітивніша політична істота, завжди реагує на червону ганчірку. Найбільш червона - це наш День Незалежності. Він колись казав, що найбільша трагедія - це те, що СРСР розвалився, то друга найбільша для нього трагедія, що Україна стала успішною, сильною, незалежною державою. Тому він буде намагатися помститися", - сказав ексепрт.

Нагадаємо, 18 серпня Ердоган разом із Зеленським та Гутеррешем зустрілися у Львові. Зокрема, президент України та генсек ООН обговорили "зернові" угоди, звільнення українських полонених, незаконну депортацію та ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС.

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Дата публікації
Перегляди
42
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