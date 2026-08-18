Вдарити по Москві дешевше, ніж знищити окупанта: "розцінки" атак від Міноборони

Скільки коштує знищення окупанта

Реклама

Українські військові аналітики підрахували середню вартість дронових атак за різними типами ворожих цілей. Як з’ясувалося, найдорожче Силам оборони обходиться ліквідація та поранення живої сили противника. Це навіть дорожче, ніж атакувати об’єкти інфраструктури РФ.

Про це пише Business Insider.

Реклама

Знищення окупанта обходиться дорожче за удари по Москві

У Міністерстві оборони України повідомили, що в червні один удар по російському військовому коштував $3,032. Атака на одиницю ворожої техніки стала в $2,674, тоді як ураження об’єкта інфраструктури обійшлося в $1,487 — це менше ніж половина ціни ліквідації окупанта.

Реклама

Ці показники свідчать про суттєвий прогрес у рентабельності українських атак дронами. Для порівняння, 2024 року ЗСУ зазначали, що витрачали близько $20 000 на дрони, аби ліквідувати одного російського військового.

За оцінками західних аналітиків, щомісячні втрати РФ убитими та пораненими становлять близько 30 тисяч військових.

Таку статистику вдалося зібрати завдяки цифровій системі командно-штабного управління Mission Control, яку запустили в січні для аналізу дронових операцій. Щотижня модуль обробляє понад 230 тисяч звітів. Загалом у цій системі вже містяться дані про понад 50 тисяч бойових місій.

«Система управління польотами дозволила не лише планувати та фіксувати місії, а й оцінювати їхню економічну ефективність. Наприклад, у червні кожен долар, витрачений Силами оборони на удари, завдав Росії збитків майже на п’ять доларів», — повідомили в МО.

Реклама

Водночас, за оцінкою Міноборони України, забезпечення одного російського окупанта обходиться РФ у $65 тисяч.

«У кожній категорії ворог має витрати, які в кілька разів перевищують наші».

Впровадження системи управління польотами є частиною комплексної цифровізації українського війська, яка має замінити паперовий документообіг і забезпечити командирів єдиною оперативною картиною бойових дій.

Mission Control діє як модуль у складі системи ситуаційної обізнаності DELTA, яка акумулює дані з безпілотників, фронтових донесень і супутникової розвідки. Підтвердженням успішного удару в DELTA слугує відеофіксація — щодня система опрацьовує понад 75 000 відео.

Реклама

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України дедалі більше набуває ознак тотальної, коли протистояння виходить далеко за межі фронту. Як зазначає The Kyiv Independent, обмеження щодо тотального характеру конфлікту зникають, а сторони прагнуть підірвати спроможність одна одної через знищення життєво важливої тилової інфраструктури, ВПК та джерел доходів.

Особливістю цього етапу стало активне перенесення дій у тил: Україна посилила далекобійні та економічні удари по російських НПЗ, складах, портах і «тіньовому флоту», спричиняючи значні збитки.

У відповідь Росія посилила обстріли української торгівельної, поштової та портової інфраструктури в Одеській області, намагаючись позбавити Україну експортних доходів та створити загрозу функціонуванню держави напередодні зими.

За оцінками аналітиків, зокрема Миколи Бєлєскова, метою обох сторін є завдання супротивнику такого рівня втрат, який унеможливить подальше ведення війни. Навіть за відсутності суттєвих зрушень на лінії фронту ескалація в тилу лише зростатиме.

Новини партнерів