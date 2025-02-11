Вдавали поліцейських, щоб забрати мобілізованих: деталі злочину на Чернігівщині

Поліція Чернігівщини затримала групу озброєних зловмисників, які намагалися викрасти мобілізованих. Вони представились правоохоронцями та погрожували відкрити вогонь по військових.

Про це пише Національна поліція України.

Деталі інциденту з викраденням мобілізованих

Як пишуть у поліції, двоє фігурантів "підрізали" автомобілем автобус з військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків. Фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби.

"За такі дії зловмисники отримали винагороду — по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних", — йдеться у повідомленні.

У ході спецоперації поліцейські Чернігівщини спільно з СБУ затримали нападників.

"Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій", — зауважують правоохоронці.

Поліція Чернігівщини затримала групу озброєних зловмисників

Слідчі розпочали низку кримінальних проваджень. Відомо, що санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

ТСН.ua звернулося за коментарем до поліції щодо того, чи родичі військовозобов'язаних замовили викрадення, чи інші особи.

"Від кого саме зловмисники отримали винагороду за те, що забрали з автобуса двох мобілізованих — це встановлюється", — відповіла речниця поліції Чернігівщини Наталія Слабеняк.

Вона додала, що місцезнаходження іншого військовозобов'язаного, якого псевдополіцейські забрали з автобуса, встановлюється. За даними поліції, метою фігурантів було перешкоджання тому, щоб військовозобов'язані дістались місця служби.

Поліція Чернігівщини затримала групу озброєних зловмисників

Раніше у Чернігові затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця. Зловмисник розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії та погрожував йому телескопічним кийком.

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