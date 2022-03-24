Вдаватимуть працівників ЧАЕС: до Чорнобиля приїхало декілька десятків людей, які зніматимуть фейкові відео для МАГАТЕ

Вдаватимуть працівників ЧАЕС: до Чорнобиля приїхало декілька десятків людей, які зніматимуть фейкові відео для МАГАТЕ

Окупанти збираються знімати кіно про роботу станції.

На Чорнобильську АЕС, яку 24 лютого захопили окупанти, прибули телевізійники з РФ, щоб зняти фейкові відео для міжнародних фахових організацій та МАГАТЕ.

На територію Зони Відчуження заїхало декілька десятків людей, які будуть приймати участь у роликах, видаючи себе за працівників ЧАЕС та громадян України.

Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС у Facebook.

Росіяни готують серію фейкових пропагандистських роликів "про стабільну та успішну роботу ЧАЕС та мирну співпрацю росіян та українців, яка стала можливим після звільнення АЕС від нацистів".

"Виготовлення цих фейкових матеріалів спрямовано на формування наступної точки зору - на станції все спокійно, все працює належним чином, немає підстав для занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба повідомляє, що насправді реальний стан справ такий:

прояви ядерного тероризму;

злочини проти людей;

підвищення радіаційного фону;

забруднення довкілля;

підпал радіоактивного лісу;

знищення центральної аналітичної лабораторії вартістю 6 млн. євро, яке намагаються приховати.

Нагадаємо, на захоплену окупантами ЧАЕС прибула нова партія пропагандистів.

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