"Вдає ображену ліверну ковбасу": посол України у Німеччині про відмову Шольца їхати до Києва

"Вдає ображену ліверну ковбасу": посол України у Німеччині про відмову Шольца їхати до Києва

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував німецького канцлера Олафа Шольца.

Коментуючи відмову посадовця їхати до Києва, український посол зазначив, що "Шольц вдає з себе ображену ліверну ковбасу".

Про це пише німецьке видання Bild.

Раніше Шольц відмовився їхати до України, оскільки офіційний Київ відмовив у візиті президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що таким чином "Шольц вдає з себе ображену ліверну ковбасу (ред. - німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного), що не є по-державницьки".

Мельник додав, що не варто грати в такі ігри, коли йдеться про найстрашнішу війну з часів Другої світової.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки українську столицю не відвідає президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

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