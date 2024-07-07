"Вдаються до умовно новітніх тактик": військовий розповів про штурми окупантів на мотоциклах

Командир підрозділу "Терра" у складі Третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів, що останнім часом ворог почав використовувати нестандартні тактики на фронті, зокрема мотоцикли. Окупанти користуються ними не в тиловій логістиці, а саме у довезенні піхоти до лінії боєзіткнення, до позицій ЗСУ.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Іноді це виглядає комічно, іноді – дуже комічно. Поки успіху вони не досягли, але мають такі спроби. Знаю, що на всій лінії фронту вони вдаються до якихось умовно новітніх тактик, намагаються знайти ключ до нашої оборони", - прокоментував він.

За словами військового, окупанти зараз експерементують. Вони садять на мотоцикл різних за підготовкою та рівнем бійців, пробують застосовувати в різний час, зокрема і вночі, і дивляться, що буде.

"Це військовий експеримет, тому що класичними шляхами вскрити нашу оборону не вдається. Ворог кидає на наші укріпрайони цілі роти, щоб взяти одну посадку. Це все одно не вдається зробити, тому пробують щось іноваційне. Проблема в тому, що розпитати не вдається, тому що ця жива сила дуже швидко перетворюється на мертву. Не виключено, що в майбутньому буде знайдено спосіб, як провадити штурмові дії, застосовуючи такий легкий автотранспорт, але поки що не знайдено. Тому вся ця жива сила і стає мертвою. Але не треба думати, що ворог слабкий і кволий. Деякі речі, які виглядають кумедними на перший погляд, можуть потім знайти свою реалізацію на війні", - резюмував Микола Волохов.

Нагадаємо, Forbes написав про майже 100 тисяч втрат РФ у Часовому Яру – у ЗСУ розкрили справжні цифри.

Читайте також провідні новини дня: