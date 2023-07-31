За пів року виготовила вдесятеро більше, ніж за 2022: Україна наростила виробництво боєприпасів

Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та обʼєднання зусиль.

Вітчизняному оборонно-промисловому комплекс (ОПК) вдалося наростити темпи виробництва боєприпасів, однак він усе ще залишається недостатнім для задоволення потреб війська.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтервʼю провідному італійському виданню La Repubblica.

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"Від січня до липня ми виробили вдесятеро більше, ніж за 2022-й. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси”, - зазначив міністр, додавши, що Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та обʼєднання зусиль, аби армія швидше отримала потрібні ресурси.

Камишін упевнений, що Україна сьогодні може запропонувати найкращі умови для співпраці міжнародним виробникам зброї та боєприпасів. За його словами, великі виробники зброї відкривають тут власні заводи, попри активні бойові дії.

Як повідомив раніше військовий експерт Михайло Притула в інтерв'ю ТСН.ua, касетні боєприпаси суттєво збільшують виробничі потужності ЗСУ, цим вони зменшують навантаження на артилерію та збільшують її ефективність.

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