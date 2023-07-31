Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За пів року виготовила вдесятеро більше, ніж за 2022: Україна наростила виробництво боєприпасів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
355
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За пів року виготовила вдесятеро більше, ніж за 2022: Україна наростила виробництво боєприпасів

Україна наростила виробництво боєприпасів / Фото: pixabay.com

Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та обʼєднання зусиль.

Вітчизняному оборонно-промисловому комплекс (ОПК) вдалося наростити темпи виробництва боєприпасів, однак він усе ще залишається недостатнім для задоволення потреб війська.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтервʼю провідному італійському виданню La Repubblica.

"Від січня до липня ми виробили вдесятеро більше, ніж за 2022-й. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси”, - зазначив міністр, додавши, що Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та обʼєднання зусиль, аби армія швидше отримала потрібні ресурси.

Камишін упевнений, що Україна сьогодні може запропонувати найкращі умови для співпраці міжнародним виробникам зброї та боєприпасів. За його словами, великі виробники зброї відкривають тут власні заводи, попри активні бойові дії.

Як повідомив раніше військовий експерт Михайло Притула в інтерв'ю ТСН.ua, касетні боєприпаси суттєво збільшують виробничі потужності ЗСУ, цим вони зменшують навантаження на артилерію та збільшують її ефективність.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
355
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація