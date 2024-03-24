"Вдівці", "багатодітні" батьки та маршрути на гугл-мапах: як чоловіки тікають від мобілізації та війни

В Україні мало не щодня з'являються новини про затримання ухилянтів під час спроби незаконного перетину кордону.

Начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону, що на Закарпатті, Олена Трачук каже, що від 24 лютого 2022 року до 21 березня 2024-го прикордонники задокументували та ліквідували 27 каналів незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Крім того, загалом за період повномасштабного вторгнення затримали 39 організаторів і 32 пособників.

Про це вона розповіла виданню "Еспресо.Захід" .

Олена Трачук нагадала, що в Україні наразі не передбачена кримінальна відповідальність за спробу незаконно перетнути кордон. За ґрати відправляють лише переправників. Тож чоловіки, яким не вдалося перетнути кордон з першого разу, роблять другу чи навіть і третю спробу.

За її словами, організаторам таких схем живеться доволі непогано і вони навіть не намагаються тікати з України. Переправниками часто стають таксисти, які підвозять людей до кордону.

"Нещодавно ми викрили такого. Чоловік спілкувався з пасажирами і якщо помічав, що це вихідці зі східних регіонів, пропонував, що підвезе до кордону, покаже, куди йти, аби потрапити в іншу країну. За це брав 2500 доларів США", - розповіла начальниця пресслужби Чопського прикордонного загону.

Іноді ухилянтам допомагають неповнолітні, адже вони не несуть кримінальної відповідальності.

Маршрути на гугл-мапах

Вона пригадала випадок, коли прикордонники затримали харків’янина та полтавця, які намагалися перетнути кордон зі Словаччиною, однак у підсумку опинилися на дереві, звідки їх діставали рятувальники.

Так, чоловіки приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви й пішли за тим маршрутом, який уклали самостійно за гугл-мапами. Коли дійшли за межі населених пунктів, побачили, що там усе в воді.

Коли вони зрозуміли, що самостійно звідти не виберуться, подзвонили на номер екстреної допомоги.

Трагічний випадок стався на території відділення прикордонної служби "Княгиня", яке розташоване в горах. Тут прикордонний наряд, який патрулював місцевість, знайшов знесиленого чоловіка, який уже не міг рухатись і просто лежав на землі.

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Чоловік намагався дістатися до Чехії, але збився зі шляху. Коли долав скелі, то не зміг втриматись, впав і котився 400 метрів.

Знесиленого чоловіка виявив наряд прикордонників. Його відразу нагодували та напоїли. Після того, як "швидка" забрала його до лікарні, в чоловіка виявили обмороження ніг.

За словами Олени Трачук, аби знайти правопорушників, прикордонникам допомагають службові собаки, часто застосовують БПЛА, а ввечері тепловізори. Також підіймають гвинтокрили.

Влітку 2022 року одного з втікачіи виявили за дверима туалету потяга. Як встановили пізніше, правопорушник пробрався у вагон, доки поїзд перебував у місці відстою залізничної станції.

Пасажир планував виїхати за межі України поза контролем і таким чином уникнути мобілізації.

"Вдівці" й "багатодітні батьки"

На початку вторгнення Росії прикордонники затримали киянина з двома дітьми в пункті пропуску "Малий Березний". Коли його документи перевіряли, чоловік розповів, нібито самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини.

Проте документи були підроблені – "вдівцеві" відмовили в перетині кордону.

Олена пригадує ще одну історію: один чоловік надав документ нібито він багатодітний батько, має трьох дітей, і використав це як підставу, аби виїхати за межі України.

"Ці документи інспектори почали вивчати. Виявилося, що його діти є громадянами Таджикистану. Сам чоловік теж був такої ж зовнішності, пояснив, що коли жив на території Таджикистану, одружився з українкою, набув наше громадянство і залишився мешкати тут. Коли ми запитали, де живуть діти, він пояснив, що діти також у Таджикистані, вони не відмовлялися від громадянства. Однак там вони мешкають з іншими двома його дружинами – у них це дозволено законодавством".

Інспектори встановили, що документи були підроблені. Коли папери перевіряли спеціальною технікою, виявили, що там був текст, виправлений хімічним шляхом, а поверх нанесений новий текст. Тобто самі бланки були оригінальні, але на них нанесені інші дані.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк пояснив висловився про мобілізацію в Україні та скандали з представниками ТЦК та СП.

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