"Вдома у неї - діти, могло бути щасливе життя": у Дніпрі лікарі рятують "важку" жінку із численними травмами

"Вдома у неї - діти, могло бути щасливе життя": у Дніпрі лікарі рятують "важку" жінку із численними травмами

Металеві уламки вибухівки застрягли у жінки в голові, шиї та в плечі, розтрощили стегно на кілька частин та праву руку.

У Дніпрі лікарі рятують 43-річну Юлію, яка через війну Росії проти України отримала важкі мінно-вибухові травми.

Про це розповів генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Вдома у неї діти. А могло бути красиве та щасливе життя попереду. Війна зробила свої корективи", - написав він.

Металеві уламки вибухівки застрягли у жінки в голові, шиї та в плечі, розтрощили стегно на кілька частин та праву руку. Шанси на порятунок можливі лише через ампутацію. У постраждалої також критична ниркова недостатність.

"До Юлії сьогодні приїхав чоловік, теж військовий. Так хвилювався за дружину, що навіть не звернув уваги на власне поранення. Після огляду лікарів також госпіталізований. Сила кохання", - розповів лікар Олександр Толубаєв.

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