Вдосконалені "Шахеди": експерт пояснив, чому "правило двох стін" більше не рятує

Залишки ворожого безпілотника «Герань» / © ДСНС у Київській області

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Російські «Шахеди» стали ще смертоноснішими. Окупанти почали встановлювати на них нові комбіновані бойові частини, щоб завдати найбільшого ураження.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог вже давно зробив з «Шахедів» свої «Герані». Іранських компонентів у вдосконалених російських дронах майже не залишилося.

Як вберегтися

У нових «Геранях-2» майже всі ключові вузли та агрегати є китайськими або російськими. Завдяки інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань, але може нести більше боєприпасів.

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«Герань» летить на відстань 500-700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Однак, вона несе більше озброєння. Якщо говоримо про безпеку, то до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет.

«У крилатої ракети бойова частина має близько пів тонни, тут — 100 кілограмів, але механізми ураження приблизно однакові. Вони особливо схожі в епіцентрі удару. Тому навіть правило „двох стін“ може не допомогти», — зауважив Роман Світан.

Від цих «важких» дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще до підвалів. Це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку безпілотниками. Інших варіантів немає, треба однаково ставитися до загрози крилатих ракет і дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 21 травня російські дрони атакували Україну.

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