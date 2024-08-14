Вдова актора-військового розповіла про виплату від держави 15 млн грн за загибель чоловіка на війні

Надія Хільська розповіла, як їй фінансово допомагає країна.
Вдова відомого актора-військового Олексія Хільського розповіла про допомогу від держави за загибель чоловіка на війні.
Коханий акторки Надії Хільської пішов з життя у серпні минулого року. Артистка говорить, що вже почала отримувати допомогу від держави. Зокрема, донька Надії Хільської отримує пенсію через втрату батька. Також і дружині, і батькам загиблого захисника дається компенсація в розмірі 50% на комунальні послуги. Щоправда, мама і тато Хільського наразі цю компенсацію не отримують.
"Вже кілька місяців, як почала отримувати. Це пенсія на утримання дитини і компенсація 50% за комунальні послуги. Але батьки Льоші ще не отримують, хоча, начебто, подавали всі документи одночасно. Вони живуть у Кам'янському Дніпропетровської області, може, у них якось по-іншому ця процедура минає. Бо ця компенсація виплачується на сім'ю. Тому мені дивно, що ми з Лєрою отримуємо, а вони – ні", - розповіла акторка в інтерв'ю kp.ua.
Також Надія Хіліська почала отримувати виплати в розмірі 15 мільйонів гривень за загибель чоловіка на війні, ця сума ділиться порівно з нею і донькою та батьками Олексія. Як говорить акторка, кошти від держави не надходять всі одразу. Спочатку дається півтора мільйона, а потім щомісяця виплачуватиметься решта суми.
"Вони ж не одразу всі виплачуються. Виплачуються протягом декількох років. Одразу виплачується півтора мільйона, а тепер щомісячно нам виплачують певну суму. І таким чином будуть виплачувати доти, доки не виплатять всю. І ця сума, як я вже сказала, ділиться на сім'ю: половина – нам з Лєрочкою, половина - батькам Льоші", - зізналась артистка.
Нагадаємо, актор Олексій Хільський загинув на війні 17 серпня минулого року. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання. Раніше Надія Хільська розповідала, як переживає втрату чоловіка.
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