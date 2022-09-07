Вдова бійця віддала сотні тисяч гривень із компенсації за його загибель на закупівлю найнеобхіднішого для військових

Коханий Насті загинув на війні, вона залишилася сама з маленьким сином, але знайшла сили не лише жити далі, а й допомагати іншим захисникам.

Коли вдова бійця отримала державну компенсацію, значну частину грошей вона передала волонтерам для підтримки ЗСУ. Завдяки цьому донату в наших бійців з`явилися авто та тепловізори, йдеться в ТСН.

Чоловік Насті, Михайло, пішов на фронт 25 лютого, а за місяць його не стало. Вночі, коли орки вбили чоловіка, жінка каже, вони із сином передчували недобре. «Я ніч не спала, а зі мною син спав, дитина вночі почала плакати і уві сні кричати: «Тату, стій, не йди», «тато вава», - пригадує вдова.

А вже зранку їй повідомили, що Михайла вбили. Вчитися жити без нього було дуже складно, зізнається жінка. Окрім морального болю, до ладу треба було самотужки приводити маленький будиночок, який із чоловіком встигли придбати до війни. Утім, перше, що зробила жінка, коли отримала грошову компенсація, як удова бійця - частину грошей передала на потреби ЗСУ. Аби врятувати іншим захисникам життя, вона віддала 350 тисяч гривень.

Волонтерка Анжеліка Кірсанова має чимало запитів від військових. Найбільше, каже, хлопці просять тепловізори. На гроші, що дала Анастасія, їх закуплять одразу на кілька підрозділів. «350 тисяч гривень - це дуже велика сума. На жаль, ці кошти прийшли до неї таким чином, але завдяки цим коштам буде закрито дуже багато запитів», - каже волонтерка.

На гроші Насті ще й вдалося закупити автівку на передову. Власник машини, коли дізнався історію Анастасії, скинув половину вартості авта.

За кілька днів авто та тепловізори відправляться на фронт. Удова бійця сподівається: її внесок наблизить перемогу.

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